Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

6 saat önce

Başakşehir'de genç bir kız, oturdukları 11. kattaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düşerek, hayatını kaybetti.

Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti, System.String[]

Başakşehir'de genç bir kız, oturdukları 11. kattaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rabia Koç (16) isimli genç kız akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, 11'inci kattaki evlerinden aşağıya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Kızının düştüğünü gören anne ve baba şoka girerken, site sakinleri sağlık ve polis ekiplerini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şeritler çekerek önlem alıp, site sakinlerini uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Rabia Koç'un cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, genç kızın gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı, "Neden vazgeçilmez tavırlar sergiliyorsunuz, siz olmadan da yaşıyorduk" paylaşımı dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(İHA)

İstiklal Caddesi, Başakşehir, Kayabaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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