Başakşehir'de genç kıza motokurye çarptı - Son Dakika

Başakşehir'de genç kıza motokurye çarptı

Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motosikletli kurye çarptı.

Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motosikletli kurye çarptı. Genç kızın şans eseri hafif yaralandığı kaza, kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Gölet mevkisinde yaşandı. Bir arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Yaren Sönmez'e (17) caddede hızla seyreden motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç kız, kazada şans eseri hafif yaralandı. Sönmez sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinden kaçan motokuryeyi yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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