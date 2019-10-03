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Başakşehir'de "Gençlik Oyunları" başvuruları başladı

24 dakika önce

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Gençlik Oyunları'na başvurular başladı.

Başakşehir'de

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Gençlik Oyunları'na başvurular başladı.


Başakşehirli öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek kendilerini geliştirebilecekleri branşlara yönlendirmek amacıyla düzenlenen Gençlik Oyunları'nın üçüncüsü için geri sayım başladı. Oyunlara katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını almak için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Başvuruların ilçe genelinde 102 ortaokul ve lisede kurulacak stantlarda alınması hedefleniyor. Bu doğrultuda ilk başvuru stantları Bahçeşehir Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi ve TOKİ Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Lisesi'nde kuruldu.


25 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek


Gençlik Oyunları'na katılmak isteyen gençler, stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Başvurularını yapan öğrenciler, Gençlik Oyunları'nın başlamasını iple çektiklerini söyledi. Bu yıl liselerin yanı sıra ortaokulların da katılacağı Türkiye'nin tek gençlik oyunlarında öğrenciler, 33 kategoride mücadele edecek. Sportif yarışmaların yanı sıra bilim, sanat, teknoloji ve sosyal sorumluluk gibi pek çok alanda gençlerin hünerlerini sergileyerek özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. 25 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek 3. Gençlik Oyunları'nın Ekim ayı sonunda bilyalı tornet yarışı ile başlaması planlanıyor. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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