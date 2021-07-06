Başakşehir'de geri geri gidilen otomobil yayaya böyle çarptı - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de, sürücüsünün geri geri gittiği otomobil, yoldaki yayaya ve park halinde otomobile hafif şekilde çarptı. Çarptığı kişinin tepkilerine aldırmayan sürücü aracını sürmeye devam ederek, bölgeden ayrıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir kavşakta geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kavşağa geldikten sonra ne yapacağına karar veremeyen sürücü, otomobilini geri geri sürmeye başladı. Otomobil, önce yoldaki 3 yayadan birine, ardından park halindeki otomobile hafif şekilde çarptı. Çarptığı kişi ve çevredekilerin tepkilerine aldırmayan sürücü, aracını sürmeye devam ederek, bölgeden ayrıldı.