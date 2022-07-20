Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı

20.07.2022 18:02

İSTANBUL'da Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri'nin komşuları rahatsız olduğu gerekçesiyle gölete bırakmak istediği ördekler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından teslim alınarak Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nin bahçesine getirildi.

İSTANBUL'da Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri'nin komşuları rahatsız olduğu gerekçesiyle gölete bırakmak istediği ördekler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından teslim alınarak Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nin bahçesine getirildi.

İstanbul'da Başakşehir ilçesi Bahçeşehir semtinde, geçen pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntüler paylaşıldı. 'Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı' yönünde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri'ye ulaşan ekipler, ördeklerin sahibinin kendisi olduğu ve ördekleri, komşularının rahatsızlığı üzerine gölete bırakmak istediği belirlendi. Park görevlileri tarafından müsaade edilmeyince tekrar ördeklerle eve dönen Zuheyri, kendisine ulaşan ekiplerden, ördeklerin korunma altına alınmasını istedi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri, veteriner eşliğinde ailenin yanına giderek ördekleri teslim aldı. Söz konusu ördeklerin, HAYDİ ekiplerince uygun koşullarda Ankara'ya getirildiği öğrenildi. Ördekler, daha sonra Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alındı. Ördeklere, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesindeki diğer hayvanlarla birlikte bakılacağı öğrenildi. (DHA)

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Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
Kaynak: DHA

Başakşehir, İstanbul, Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı - Son Dakika

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