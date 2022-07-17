BAŞAKŞEHİR'DE GÖLETTEKİ KAZLARIN ÇALINDIĞI İDDİASINA EMNİYETTEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE GÖLETTEKİ KAZLARIN ÇALINDIĞI İDDİASINA EMNİYETTEN AÇIKLAMA

17.07.2022 20:29

BAŞAKŞEHİR Bahçeşehir'de bir kadının göletteki kazları çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin emniyetten açıklama yapıldı.

BAŞAKŞEHİR Bahçeşehir'de bir kadının göletteki kazları çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin emniyetten açıklama yapıldı. Emniyet, kadınların kendilerine ait olan kazları gölete bırakmak için getirdikleri ve güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine de kazları tekrar götürdüklerinin belirlendiğini açıkladı.

Bahçeşehir'de, bir kadının göletteki kazları alıp çantasına koyarken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesindeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır denildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE GÖLETTEKİ KAZLARIN ÇALINDIĞI İDDİASINA EMNİYETTEN AÇIKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE GÖLETTEKİ KAZLARIN ÇALINDIĞI İDDİASINA EMNİYETTEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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