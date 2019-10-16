Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları sürüyor

Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları sürüyor

53 dakika önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.


Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:54 Kaynak: İHA
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