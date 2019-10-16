Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.



Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL