Başakşehir'de "Güvenli Evlere" engel yok - Son Dakika

Başakşehir'de "Güvenli Evlere" engel yok

03.12.2020 09:40
Başakşehir'de

"Tedbir hayat kurtarır" sloganıyla yola çıkan Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi ekipleri, engelli vatandaşları ve ailelerini olası bir depreme karşı bilinçlendirerek evlerindeki eşyaları sabitliyor.

"Tedbir hayat kurtarır" sloganıyla yola çıkan Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi ekipleri, engelli vatandaşları ve ailelerini olası bir depreme karşı bilinçlendirerek evlerindeki eşyaları sabitliyor.

Başakşehir Belediyesi, deprem hazırlık çalışmaları ile engelleri bir bir kaldırıyor. Başakşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve kısa sürede iyilik seferberliğine dönüşen Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi kapsamında 'engelsiz tim' oluşturuldu. Ekipler, Başakşehirli engelli vatandaşları depreme karşı bilinçlendirmek için harekete geçti. Olası bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yola çıkan Engelsiz Tim, ilk etapta ilçe genelindeki 104 görme engelli vatandaşın evinde eşya sabitleme çalışması gerçekleştirilmeye başladı.

İzmir depremi sonrası çalışmalar hızlandı

Başakşehir Belediyesi, İzmir'de 114 kişinin öldüğü ve bin 35 kişinin yaralandığını 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, "Tedbir Hayat Kurtarır" sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını hızlandırdı. Ev ziyaretleri gerçekleştiren engelsiz tim, vatandaşları hem deprem öncesi alınması gereken önlemler hem de deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendiriyor.

Ekipler evdeki eşyaları sabitliyor

Engelsiz Tim ekibinde yer alan Kandilli Rasathanesi Gönüllü Temel Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikeleri Azaltma Eğitmeni (YOTA) Dilek Ergen, "tedbir hayat kurtarır" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Ailelere deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi verdiklerini söyleyen Ergen, "Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlara deprem öncesinde kendi önlemlerimizi alabileceğimizi ifade ettik. Bu bağlamda yapılacak ilk iş evlerdeki hareketli eşyaların sabitlenmesi. Biz de proje kapsamında hareketli eşyaların sabitlenmesini de sağladık" diye konuştu.

Güvenli alan oluşturuluyor

Engelli birey veya ailelerinden gelen talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten Ergen, "Teknik arkadaşlarımızla beraber tespit ettiğimiz eşyalarda neler yapmamız gerektiğine bakıyoruz. L profiller ile dolapların montajını gerçekleştirerek dolap kapaklarına kilit takıyoruz. Ailemizin güvenli yaşam alanını oluşturduktan sonra evden ayrılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Güvenli ev için tavsiyeler

Eşya sabitleme noktasında tavsiyelerde de bulunan Dilek Ergen, "Bunun için ağırlıkları ve ölçülerine göre uygun profiller kullanılması gerekiyor. Daha sonrasında kütüphanelerimiz varsa, kitaplıklarımız varsa bunların önüne eğer kapaksızsa gergi raflar kullanılabilir. Kapaklı raflarımıza çocuk güvenlik kilitleri diye tabir ettiğimiz yöntemler de kullanılabilir. Ancak dolapların içerisine kaydırmaz örtüleri yerleştirebiliriz. Yer değişikliği yaparak bile önlem alabiliriz. Camlarımız çok tehlikeli. Evdeki yaşam alanımızın bir kısmı camların önündeki koltuklarda geçiyor. Bunların yeri değiştirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Uygulamadan memnun kaldık"

Engelsiz Tim ekibinin tarafından bilgilendirilen Burcu Keleş, "Sağ olsunlar deprem konusunda gerekli bilgileri vererek evimizde her türlü önlemi aldılar. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. 9 yıldır Başakşehir'de oturuyorum. Belediye engelli olduğum için tüm desteğini veriyor. Tüm belediye çalışanlarına ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler, belediyenin çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Engelli, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 'Güvenli Evlere' engel yok - Son Dakika


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