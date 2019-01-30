Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Hafriyat Kamyonları Çarpıştı

Başakşehir'de Hafriyat Kamyonları Çarpıştı

1 saat önce

Başakşehir'de hafriyat kamyonu trafik ışıklarında duran hafriyat kamyonuna çarptı.

Başakşehir'de hafriyat kamyonu trafik ışıklarında duran hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada aracı içinde sıkışan Çağdaş Alkın itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi Fenertepe Işıkları'nda saat 13.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü Feyzullah Toprak ışıklara geldiğinde durdu. Bu sırada arkadan hızla gelen Çağdaş Alkın duran hafriyat kamyona çarptı.

Araç içerisinde sıkışan Alkın, olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Kayaşehir, İtfaiye, Başakşehir, Güncel
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