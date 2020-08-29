BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (HAVAYA ATEŞ AÇILMA ANLARIYLA) - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA
Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binaya özel harekat polisleri operasyon düzenliyor.Görüntü dökümü: -------------Havaya ateş açarak ilerleyen kişi-Polislerin ikna çabaları-Bina önünden görüntü-Detaylar
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 22:03 - Kaynak: DHA
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