Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden iki sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden iki sanık tahliye edildi

01.04.2022 14:43
Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden iki sanık tahliye edildi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, hamile olan 24 yaşındaki hemşireyi darbettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan tutuklu olan ikisi tahliye edildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, hamile olan 24 yaşındaki hemşireyi darbettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan tutuklu olan ikisi tahliye edildi.

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Aycan Koçyiğit ile Nurcan Koçyiğit ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Olay günü kan vermek amacıyla hastaneye gittiklerini söyleyen sanık Aycan Koçyiğit, "Kardeşlerimden Gülcan, kan verdikten sonra kötüleşmiş ve hemşireden yardım istemiş ancak müşteki hemşire yardım etmemiş. Kardeşim kan verdikten sonra dışarı çıktığında bayıldı. Biz kendi imkanlarımızla kardeşimi kaldırıp kan verme odasına götürdük." dedi.

Aycan Koçyiğit, başhekimliğe şikayet etmek üzere hemşire Gülhan D'ye ismini sorduğunu ancak "seni işinden ettireceğim" şeklinde tehditte bulunmadığını belirterek, "Hemşire bizlere karşı 'terbiyesiz, görgüsüzler' şeklinde sözler söyledi." ifadelerini kullandı.

"Kan vermenin etkisiyle kendimde değildim"

Sanık Koçyiğit, "Müşteki, kardeşim Nurcan'ın saçına yapıştı. Bacağıyla kolunu sıkıştırdı ve kendisini savunmasına izin vermedi. Ben de o sırada kan vermemin etkisiyle kendimde değildim. Bu nedenle olaya müdahil olmadım. Darp iddiasını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Koçyiğit, diğer sanıklar ağabeyi Rıdvan ile babası Hüseyin Koçyiğit'in ise kavgayı ayırmaya geldiğini ve kendilerinin olay esnasında hemşirenin hamile olduğunu bilmediklerini söyledi.

Savunmasında, kızının bayıldığını öğrenmesi üzerine hastaneye girdiğini söyleyen Hüseyin Koçyiğit, hemşirenin kendisine "defol git" demesi üzerine "terbiyesiz" dediğini söyledi. "Hemşireyi darp etseydik, çocuğunu düşürürdü." diyen Koçyiğit, tahliyesini istedi.

Rıdvan Koçyiğit ise savunmasında, "Görme problemi olan çocuğumun tedavisi için hastaneye gitmiştik. Gülcan bayıldığında orada değildim. Daha sonra kontrol etmek amacıyla yanlarına gittiğimde kardeşimin bayıldığını gördüm. Müştekiyle, sanık Nurcan arasında arbede yaşandığını, müştekinin, sanık Nurcan'ın üzerinde olduğunu gördüm." dedi.

"Hemşirenin hamile olduğunu bilmiyordum"

Sanık Rıdvan Koçyiğit, arbedeye müdahale etmek için gitmeye çalıştığı sırada güvenlik personellerinin kendisine engel olduğunu belirterek, "Müştekinin yüzüne yumruk atarak yere düşmesine sebep vermedim ve yerdeyken kendisine tekme atmadım. Müştekinin hamile olduğunu da bilmiyordum." şeklinde konuştu.

Savunma yapan bir diğer sanık Nurcan Koçyiğit, müşteki hemşirenin kendilerine bağırdığını söyledi.

Hemşirenin kendisinin elindeki ayran kutusuna vurduğunu kaydeden Nurcan Koçyiğit, "Bu sebeple ayran üzerime döküldü. Hemşire bu sırada saçıma yapıştı. Babam, müşteki saçıma yapıştıktan sonra bizi ayırmaya çalıştı ancak ayıramadı." dedi.

Arbede esnasında müştekiyle birlikte yere düştüklerini ifade eden Nurcan Koçyiğit, hemşire Gülhan D'nin karnına tekme atmadığını ve başörtüsünü açmaya çalışmadığını öne sürdü.

Olayın ardından seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten Nurcan Koçyiğit, kimsenin kendilerini dinlemediğini ve olayın sosyal medyaya yansımasının ardından yaşananlara tek taraflı bakıldığını belirtti.

Hemşire Gülhan D'nin avukatı, sanıkların hamile olduğunu bildikleri Gülhan D'yi fikir birliği içerisinde darbettiklerini söyledi.

Sanıkların tutuklu kaldıkları süre nedeniyle tahliyesini isteyen duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için dava dosyasının kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, sanıklar Rıdvan ile Hüseyin Koçyiğit'in, tutuklulukta geçirdiği süre ve delil karartma durumlarının bulunmaması nedeniyle, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde görevli hemşire müşteki Gülhan D'nin 16 Ocak'ta kan alma merkezinde görev yaptığı, aynı gün 22.00 sıralarında G.A. isimli hastanın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın trombosit alma işlemine başladığı ifade edildi.

Müşteki hemşirenin başka bir hastanın işlemini gerçekleştirdiği esnada hasta G.A'nın müştekiye "Kalkabilir miyim" dediği, müştekinin "Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz" demesi üzerine hasta G.A'nın müştekiyi beklemeden koridora çıktığı ve ardından baygınlık geçirdiği aktarıldı.

İddianamede, olaya müdahale eden doktor ile hemşirelerin hastayı tekrardan kan alma odasına götürdükleri ifade edilerek, hastanın yakınları olan sanık Aycan Koçyiğit'in müştekiye hitaben "Bana ismini ver, seni işinden edeceğim, sana göstereceğim." dediği, sanık Hüseyin Koçyiğit'in ise müştekiye küfür ettiği kaydedildi.

Müştekinin hasta yakınlarına karşılık vermediği aktarılan iddianamede, şüphelilerden Nurcan Koçyiğit'in hemşire Gülhan D'nin saçını çektiği ve sağa sola savurarak baş örtüsünü açtığı anlatıldı.

İddianamede, sanık Hüseyin Koçyiğit'in "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından, sanıklar Nurcan, Rıdvan ve Aycan Koçyiğit'in ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

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Şehir Hastanesi, Küçükçekmece, Başakşehir, Sakura, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden iki sanık tahliye edildi - Son Dakika


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