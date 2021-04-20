Son dakika haberi: Başakşehir'de hatalı sollama kazası kamerada

Son dakika haberleri: Başakşehir'de hatalı sollama kazası kamerada Başakşehir'de hatalı sollama yapan kamyonet, zincirleme kazaya neden oldu.

Başakşehir'de hatalı sollama kazası kamerada İSTANBUL - Başakşehir'de hatalı sollama yapan kamyonet, zincirleme kazaya neden oldu. 2 kişinin yaralandığı kaza, kameralara saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Altınşehir yanyolda meydana geldi. Hatalı sollama yapan bir kamyonet, ara sokaktan çıkan taksiye çarptı. Savrulan taksiye aynı şeritteki bir minibüs de çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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