BAŞAKŞEHİR'DE HAVAYA ATEŞ EDEN KİŞİYE BEKÇİLERİN MÜDAHALESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN-Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde havaya ateş açan kişiye bekçiler yere doğru uyarı ateşinde bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre; devriye görevindeki bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiye "Dur" ihtarında bulundu. Kaçan şüpheli ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheli ardından belindeki silahını başına dayayıp "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" dedi. Olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Silahlı kişi bir süre havaya da ateş açarak ilerledikten sonra çevredeki bir binaya girdi. Olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin ikna çalışması sürerken özel harekat polislerinin binada ve çevresinde güvenlik önlemi sürüyor.

BEKÇİLERİN MÜDAHALE ANI

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde havaya ateş açan kişiye bekçiler yere doğru uyarı ateşinde bulunuyor.

Görüntü dökümü: ---------------------Havaya ateş açan kişi (Mavi tişörtlü)-Polislerin ikna çabaları -Silah sesi duyulması-Bina önünden görüntü-Detaylar -Havaya ateş açarak ilerleyen kişi(CEP TELEFONU)-Polislerin ikna çabaları(CEP TELEFONU)