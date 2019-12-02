Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Trabzon'a hareket edecek. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı
Süper Lig'de kullanılan 47 penaltının 31'i hatalı Abdullah Avcı'dan 1'i mecburi, 2 değişiklik VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:50:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]