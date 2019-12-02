Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı
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Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı

6 saat önce

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı.

Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı, System.String[]

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Trabzon'a hareket edecek.


Okan Buruk, Trabzon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:20 
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