Başakşehir'de "Sahnede Bir Ömür" söyleşilerine konuk olan ünlü karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, katılımcıların yoğun talebi üzerine, Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencisi bir minikle birlikte Ekmek Teknesi dizisindeki "Heredot Cevdet" karakterini canlandırdı.



Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki söyleşiye Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Oyuncu Hasan Kaçan, söyleşinin temasının "Sahnede Bir Ömür" olmasına atıfta bulunarak sahnenin aslında ömrünün tamamı olduğunu ifade etti. Beyoğlu Emek Sineması'nın hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaçan, "10 yaşlarındayken Emek Sineması önünde çakı, çakmak, ayna, tarak, lastik tezgahında seyyar satıcılık yapmaya başladım. Çok ihtiyacımız yoktu, büyüklerimiz hayata alışalım diye bizden böyle bir tecrübe kazanmamızı istiyorlardı" dedi.



Karikatürdeki ustalığını da o dönemde kazandığına işaret eden usta oyuncu, "Okul tatillerinde marangoz çırağı oldum. Boncuk tutkalı nasıl eritilir, orada öğrendim. Marangozda gördüklerimle kendime ok, yay ve kılıç yapmayı öğrendim" diye konuştu.



"Sen yapamazsan başkası yapıp yedirir"



Son dönemde televizyonlardaki yapımların yerine dijital platformlardakilerin ilgi gördüğüne dikkat çeken Hassan Kaçan, anlattığı aslan ve avcı hikayesiyle bu durumu örneklendirdi; "Son dönemde biz nasıl iyi insan inşa etme çabasındaysak onlar da başka bir insanı inşa etme derdindeler. Biz tabi ki mani olamayız, yasakla falan bir şey olmaz. Sen onun karşısına ne koyacaksın, önemli olan o. Bizler iyi işler üretmek zorundayız. Yemeği sen yapmazsan başkası yapıp yedirir."



Söyleşide gülümseten anlar



Ekmek Teknesi dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Hasan Kaçan, konukların yoğun isteği üzerine, "Heredot Cevdet" karakterini canlandırdı. "Bu rolü canlandırmam için yanıma da "ölü" karakterini canlandıran bir oyuncunun olması gerekiyor" diyen Kaçan'a, Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencilerinden minik bir oyuncu eşlik etti. Heredot Cevdet, anlattığı masalla Başakşehirli misafirleri gülümsetti. Programın sonunda Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay, Kaçan'a bir hediye takdim etti. - İSTANBUL