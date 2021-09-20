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BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA

20.09.2021 15:42

BAŞAKŞEHİR'de, bir şirketin muhasebecisi bankadan para çektiği sırada, otomobilinin lastiğini patlatan hırsızların tuzağına düştü.

BAŞAKŞEHİR'de, bir şirketin muhasebecisi bankadan para çektiği sırada, otomobilinin lastiğini patlatan hırsızların tuzağına düştü. Hırsızların takibe aldığı muhasebeci, içinde 270 bin TL ve 500 doların bulunduğu çanta ile bankadan çıktıktan yaklaşık 1 kilometre sonra lastik değiştirmek için durdu. Muhasebeci, yedek lastiği çıkardığı sırada hırsızlar ise otomobilde bulunan çantanın içindeki paraları çalarak hızla uzaklaştı. Hırsızların muhasebeciyi takip ettiği ve paraları çaldığı anlar, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; bir şirketin muhasebecisi K.T., Başakşehir'de bulunan bir bankadan para çektikten sonra para dolu çanta ile otomobiline binerek ilerlemeye başladı. 30 metre ilerledikten sonra otomobilin lastiğinin patladığını fark eden K.T., yaklaşık 1 kilometre sonra lastiği değiştirmek için durdu. K.T., otomobilin bagajından yedek lastiği çıkardığı sırada, otomobile yaklaşan bir kişi aracın ön kapısından girerek çantanın içindeki paraları alıp hızla uzaklaştı. Yedek lastiği bagajdan çıkardıktan sonra otomobilin kapılarını kilitlemek isteyen K.T., aracın ön kapısının açık olduğunu fark etti. K.T., hızla otomobilin içindeki çantayı kontrol ettiğinde ise çantanın içindeki paraların yerinde olmadığını gördü. Daha sonra K.T, polisi arayarak soyulduğunu bildirdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLARIN SOYGUNU KAMERADA

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından banka ve olay yeri çevresindeki güvenlik kameraları izlendi. Görüntülerde, motosiklet ile K.T.'yi takip eden iki kişiden birinin K.T. ile birlikte bankaya girdiği görülüyor. Bankadan para dolu çanta ile çıkan muhasebeci K.T.'nin otomobilinin lastiğini patlatan kişilerin bir süre sonra lastik değiştirmek için duran K.T.'nin otomobilinden paraları çalarak hızla uzaklaştıkları görülüyor.

"BU İŞİ ÇOK ÖNCEDEN PLANLADIKLARI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan K.T., "Şirketim adına para çekmek için bankaya gelmiştim. Parayı çekip aracıma bindim. 30 metre gittikten sonra arabanın lastiklerinde bir sorun olduğunu fark ettim. Trafik müsait olmadığı için yaklaşık 1 kilometre sonra durdum. Sağ arka lastiğin patlak olduğunu gördüm. Lastiği değiştirmek için bagajdan stepneyi çıkardım. Arabada para olduğu için kapıları kilitlemek istedim ama kilitlenmedi. Şoför koltuğunun olduğu tarafa yöneldiğimde, kapının açık, çantanın ise yerde olduğunu gördüm. Soyulduğumu anladığımda polisi aradım. Polis geldi ve gerekli işlemleri yapacaklarını söylediler. Çevredeki kamera kayıtlarını incelediğimizde, soyguncuların bu işi çok önceden planladığı açıkça görülüyor. Bankaya girerken, bir kişinin de peşimden bankaya girdiği ve hiçbir işlem yapmadığı gözüküyor. Bankadan çıktığımda da beni takip ediyor. Ben tam arabaya binerken, arka sağ lastiğime doğru eğilip kalktığı görülüyor. Sonradan fark ettim ki tam o anda arabanın lastiğini patlatmış. Bir motosikletle beni takip ediyorlar. Daha sonra aracı durdurduğum yerde, yolun karşısında bekliyorlar. Ben bagajdan stepneyi çıkarırken geliyor. Hayret verici bir şekilde geliyor. Paraları çıkarması 5 saniye bile sürmüyor. Çantanın içerisinde bankadan çektiğim 270 bin TL ile 500 dolar para vardı.

"ÇOK MAHCUBUM"

Ciddi anlamda psikolojim bozulmaya başladı. Şirket işverenlerine karşı çok mahcubum. Şirketimin ve benim ciddi bir mağduriyetim var. Hırsızlar bulunmadığı müddetçe, ben de zan altına kalacağımı düşünüyorum. İstanbul Emniyeti'nden ilgili teşkilatlara talimat vererek, bu işi hızlı bir şekilde çözmelerini istiyorum" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA

Türk Lirası, Başakşehir, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLARIN 'LASTİK PATLATMA' OYUNU KAMERADA - Son Dakika
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