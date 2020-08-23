BAŞAKŞEHİR'DE HIRSIZLIK GİRİŞİMİ! CEP TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ, GERİ GELDİ - Son Dakika

Başakşehir 'de bir tekstil atölyesine girmeye çalışan hırsızlar, fark edilince kaçtı. Hırsızlardan biri cep telefonunu düşürdüğünü fark edince, olay yerine geri dönüp telefonu aldıktan sonra uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin önüne minibüsle gelen yüzü maskeli hırsızlar, iş yerinin kepengini açmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra bir kişi tarafından fark edilen hırsızlar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlardan birisinin kaçarken cep telefonunu düşürdü. Hırsızlar bir süre sonra olay yerine tekrar geldi. Araçtan inen bir kişi düşürdüğü cep telefonunu yerden aldı. Ardından kendisini bekleyen minibüse binen kişi gözden kayboldu.

O ANLAR KAMERADAYaşanan hırsızlık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsle tekstil atölyesinin önüne gelen hırsızlardan 3'ü aşağı inerken, aracı süren kişi minibüste bekliyor. Tekstil atölyesinin kepengini açmaya çalışan yüzü maskeli üç kişiyi, bir vatandaş fark ediyor. Fark edildiğini anlayan üç hırsız, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızları fark eden vatandaş ise bir süre aracın peşinden koştuktan sonra, olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızlar kısa bir süre sonra olay yerine tekrar geliyor. Araçtan inen bir kişi düşürdüğü cep telefonunu alarak, minibüse biniyor ve olay yerinden ikinci kez uzaklaşıyorlar.

- İstanbul