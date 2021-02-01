Başakşehir'de hurda yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Başakşehir'de devrilen hurda yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki İsa Çakır'ın kullandığı 61 K 21491 plakalı kamyon, Arnavutköy katılım yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.
Kazada yaralanan kamyonun şoförü Çakır, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy istikametindeki trafik akışında aksama yaşandı.
Kaynak: AA
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