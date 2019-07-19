Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de hurdalık olarak kullanılan bir arazide yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başakşehir'de hurdalık olarak kullanılan bir arazide yangın çıktı.

39 dakika önce

Başakşehir'de hurdalık olarak kullanılan bir arazide yangın çıktı.

Başakşehir'de hurdalık olarak kullanılan bir arazide yangın çıktı., System.String[]
Başakşehir'de hurdalık olarak kullanılan bir arazide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
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