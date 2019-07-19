Başakşehir'de hurdalık olarak kullanılan bir arazide yangın çıktı.
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Başakşehir'de hurdalık olarak kullanılan bir arazide yangın çıktı.
Başakşehir Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
'de hurdalık olarak kullanılan bir arazide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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