Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGIN -1
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BAŞAKŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGIN -1

11 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Başakşehir'de bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği hurdalıktaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
BAŞAKŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGIN -1
Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:02 Kaynak: DHA
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