Başakşehir'de hurdalıkta yangın
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BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:03 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Başakşehir
'de bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği hurdalıktaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
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