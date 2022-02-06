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Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

06.02.2022 12:24
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

BAŞAKŞEHİR'de çalışma yapıldığı için tek yönden kontrollü verilen trafikte iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

BAŞAKŞEHİR'de çalışma yapıldığı için tek yönden kontrollü verilen trafikte iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralandı.

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında metro çalışması nedeniyle tek şeritten akan trafikte 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI"

Görgü tanığı Ali Güler, "Bahçede oturuyordum baktım güm diye bir ses duydum. Dışarı çıkıp baktığımda iki araç kafa kafaya çarpışmış, birkaç yaralı vardı. Alıp yaralıları dışarı çıkarttık. Çocuk vardı. Birde onu hastaneye götürdüler. Yol yapıldığı için aynı yöne girip kaza oluyor" dedi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi otobüslerin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.


Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Başakşehir, Tragger, Metro, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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