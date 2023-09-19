Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi! Kaza anı kamerada - Son Dakika

Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi! Kaza anı kamerada

Son Güncelleme: 19.09.2023 16:16

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki bir İETT otobüsü rampada devrildi. Kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT otobüsü devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otobüsün devrilme anı kameralara yansıdı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ

Güvercintepe'de yokuştan inen yolcu dolu İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yolcular otobüsten tahliye edilirken yaralılar ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde rampadan çıkamayan otobüsün geri geldiği ve ardından yol kenarındaki korkuluklara çarparak kayıp devrildiği görülüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler:

İstanbul'da İETT otobüsü devrildi! Yaralıların olduğu kaza anı kamerada
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi! Yaralıların olduğu kaza anı kamerada
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi! Yaralıların olduğu kaza anı kamerada
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi! Yaralıların olduğu kaza anı kamerada
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi! Yaralıların olduğu kaza anı kamerada
Kaynak: DHA

İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi! Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi! Kaza anı kamerada - Son Dakika
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