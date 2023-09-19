Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi! Kaza anı kamerada

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT otobüsü devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otobüsün devrilme anı kameralara yansıdı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ

Güvercintepe'de yokuştan inen yolcu dolu İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yolcular otobüsten tahliye edilirken yaralılar ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde rampadan çıkamayan otobüsün geri geldiği ve ardından yol kenarındaki korkuluklara çarparak kayıp devrildiği görülüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler: