Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de İett Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı (1)

Başakşehir'de İett Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı (1)

1 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

BAŞAKŞEHİR'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. 

Başakşehir'de yola aniden çıkan bir kamyonetin neden olduğu öne sürülen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

İETT, Başakşehir, Güncel
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