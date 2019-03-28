Başakşehir'de İett Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı (1)
1 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
BAŞAKŞEHİR'de İETT
otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Başakşehir
'de yola aniden çıkan bir kamyonetin neden olduğu öne sürülen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:14 Kaynak: DHA
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