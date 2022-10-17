Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu - Son Dakika
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Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu

17.10.2022 20:17

Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu Otobüste yolcu olmaması faciayı önledi Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak şarampole uçtu.

Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu

Otobüste yolcu olmaması faciayı önledi

İSTANBUL - Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak şarampole uçtu. Araç kullanılmaz hale gelirken, yol üzerinde ve araç içinde kimse olmaması faciayı önledi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe 2252 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Sokakta bulunan çok sayıda trafik işareti ve sokak lambasını da devirerek yaklaşık 500 metre sürüklenen İETT aracı, yol sonundaki şarampole uçtu. Kaza sırasında otobüsün içinde ve yol üzerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığının tespit edilmesinin ardından kaza yeri İBB'ye ait kurtarıcı vinçlere bırakıldı. Kullanılamaz hale gelen İETT otobüsü vinçler yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak İETT garajına götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu - Son Dakika
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