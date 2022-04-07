Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu - Son Dakika
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Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu

07.04.2022 12:59

Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu Park halindeyken şarampole uçan İETT otobüsünün çekildiği sırada başka bir kaza meydana geldi Başakşehir'de park halindeki boş İETT otobüsü freni boşalınca şarampole uçtu.

Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu

Park halindeyken şarampole uçan İETT otobüsünün çekildiği sırada başka bir kaza meydana geldi

İSTANBUL - Başakşehir'de park halindeki boş İETT otobüsü freni boşalınca şarampole uçtu. Otobüs kurtarıcı araçla çekildiği sırada bir kaza daha meydana geldi. Otobüsün çarptığı otomobil hasar gördü.

Kaza, Başakşehir Şahintepe Lalezar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avcılar ile Şahintepe arasında sefer yapan 147 numaralı 34 US 2258 plakalı İETT otobüsü park halindeyken freni boşaldı. Rampa aşağı geri geri gelerek önce yol kenarındaki direği deviren İETT otobüsü ardından şarampole uçtu. Otobüste şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampole düşen otobüs vinçler yardımıyla yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı. Kurtarıcı araçla çekilen otobüs bu sırada bir 34 BRV 095 plakalı otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, sürücü olaya tepki gösterdi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu

YORUMLAR
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Başakşehir'de park halindeyken aniden hareket eden İETT otobüsü şarampole devrildi Başakşehir'de park halindeyken aniden hareket eden İETT otobüsü şarampole devrildi BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU BAŞAKŞEHİR'DE KAYAN İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ BOŞLUĞA UÇTU

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu - Son Dakika
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