Son dakika haberi | Başakşehir'de iki grubun kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Başakşehir'de iki grubun kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

15.07.2022 11:03

Edinilen son dakika haberine göre Başakşehir'de gece birbirlerine tekme tokat saldıran iki grup, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.

Başakşehir'de gece birbirlerine tekme tokat saldıran iki grup, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bir parkta gece saatlerinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran iki grup çevredeki vatandaşların araya girmesi ile güçlükle ayrıldı. Yaşananlar cep telefonunu kamerası ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak/İHA)

YORUMLAR
500
Son Dakika | Adıyaman'da, iki grup arasında kavga Son Dakika | Adıyaman'da, iki grup arasında kavga Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Başakşehir'de iki grubun kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 12:33:40. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Başakşehir'de iki grubun kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement