BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GRUBUN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GRUBUN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA

04.03.2023 10:23
BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GRUBUN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA

BAŞAKŞEHİR'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

BAŞAKŞEHİR'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. 2 kişi darp sonucu yaralanırken, silahla ateş açılan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir kişide tabancayla ateş açsada kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi. Arbede olay yerine gelen iki sivil polisin silah çekerek ayırmasıyla son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucunda yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"4-5 EL SİLAH ATEŞLENDİ" Korkmadan silahlı kavga anını cep telefonu ile kaydeden Hüsnü Barut, "Akşam saatlerinde kavga oldu, yaralananlar var. Silahlı çatışma oldu, 4-5 el silah ateş edildi. İki grup çeçen galiba çünkü, çeçence konuşuyorlardı. Baya bir olay oldu. Bunlar hep grup halinde dolaşıyorlar. Baya bir rahatsızlık verdiler mahallemize. Sivil polisler geldi, silah çektiler. Kavgayı yatıştırdılar. Daha sonra polis ekipleri ve ambulans geldi. Yaralıyı ambulansa koydular. Araştırmaları yapıp gittiler.ö dedi.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GRUBUN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GRUBUN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA BORÇ- ALACAK KAVGASINDA TÜFEĞİNİ ATEŞLEDİ, ÇEVREDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA BORÇ- ALACAK KAVGASINDA TÜFEĞİNİ ATEŞLEDİ, ÇEVREDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Kayabaşı, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE İKİ GRUBUN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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