Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı - Son Dakika

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı.

KAZADA 6 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi otobüslerin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

"İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI"

Görgü tanığı Ali Güler, "Bahçede oturuyordum baktım güm diye bir ses duydum. Dışarı çıkıp baktığımda iki araç kafa kafaya çarpışmış, birkaç yaralı vardı. Alıp yaralıları dışarı çıkarttık. Çocuk vardı. Birde onu hastaneye götürdüler. Yol yapıldığı için aynı yöne girip kaza oluyor" dedi.

İşte olay yerinden görüntüler;