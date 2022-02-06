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Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı

06.02.2022 12:24
Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı

Başakşehir'de tek şeride düşürülen yolda farklı yönlerden gelen iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralanırken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı.

KAZADA 6 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi otobüslerin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

"İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI"

Görgü tanığı Ali Güler, "Bahçede oturuyordum baktım güm diye bir ses duydum. Dışarı çıkıp baktığımda iki araç kafa kafaya çarpışmış, birkaç yaralı vardı. Alıp yaralıları dışarı çıkarttık. Çocuk vardı. Birde onu hastaneye götürdüler. Yol yapıldığı için aynı yöne girip kaza oluyor" dedi.

İşte olay yerinden görüntüler;

Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralı
Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralı
Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralı
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Başakşehir, İstanbul, Metro, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı - Son Dakika
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