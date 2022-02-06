Üye Girişi
Başakşehir'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı

06.02.2022 12:21

İstanbul Başakşehir'de çarpışan iki İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de çarpışan iki İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı.

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı.

Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Başakşehir'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı
Başakşehir'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı
Başakşehir'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı

YORUMLAR
500

Başakşehir, Metro, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:21 ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
12:07 Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!
11:59 Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 12:31:17. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement