Başakşehir'de iki kamyonun çarpışması - Son Dakika
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Başakşehir'de iki kamyonun çarpışması

6 saat önce

Başakşehir'de iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Başakşehir'de iki kamyonun çarpışması, System.String[]

Başakşehir'de iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri sonrasında Kazım Aydın yönetimindeki 34 JP 2587 plakalı kamyon, 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın sonucu sürücü Kazım Aydın kamyon içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Kazım Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle iki yönde trafik yoğunluğu oluşurken kazaya karışan kamyonların kaldırılması için çalışma sürüyor.

TEM Otoyolu, Kazım Aydın, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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