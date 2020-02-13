BAŞAKŞEHİR'DE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Son Dakika

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Başakşehir 'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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