Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 8 yaralı - Son Dakika

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Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 8 yaralı
12 dakika önce
Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Polis kaza hakkında çalışma başlattı.
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