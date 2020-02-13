Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 DF 2972 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 05 LH 456 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü Muharrem Bayka, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada Muharrem Bayka, Aslan Bayka, Derya Bayka, Öykü Bayka, Ayşe Bayka, Yavuzhan Değirmenci, Mümine Değirmenci ve Kübranur Değirmenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilirken iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza hakkında çalışma başlattı.


- İstanbul
Başakşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:05 Kaynak: DHA
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Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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