Başakşehir'de ilginç otomobil hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de ilginç otomobil hırsızlığı kamerada

21.07.2022 09:23
Başakşehir'de ilginç otomobil hırsızlığı kamerada

Başakşehir'de ilginç otomobil hırsızlığı kamerada Sürücü indi, hırsız diğer kapıdan binip aracı çaldı, o anlar kamerada Başakşehir'de sürücünün aracından inmesini fırsat bilen hırsız, yolcu kapısından içeriye girerek aracı çaldı.

Başakşehir'de ilginç otomobil hırsızlığı kamerada

Sürücü indi, hırsız diğer kapıdan binip aracı çaldı, o anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de sürücünün aracından inmesini fırsat bilen hırsız, yolcu kapısından içeriye girerek aracı çaldı. Şahıs araçla birlikte kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarından Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi aracını marketin önüne park ederek bir şeyler almak için markete girdi. Sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen hırsız, diğer kapıdan araca bindi. Aracı çalıştıran şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. Sürücü, peşinden koşsa da yetişemedi. Sürücüsü daha sonra polis merkezine giderek ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri aracın bulunması için çalışma başlattı.

Aracı çalınan sürücünün ise sanayi sanayi dolaşarak çalınan aracı bulmaya çalıştığı öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün araçtan inmesinin ardındın, hırsızın araca inerek çalıp kaçtığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de ilginç otomobil hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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