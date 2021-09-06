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Başakşehir'de ilk zili başkan Kartoğlu çaldı - Son Dakika

Başakşehir'de ilk zili başkan Kartoğlu çaldı

06.09.2021 13:54

- Başakşehir'de ilk zili başkan Kartoğlu çaldı Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir okullarına hasret kalan öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına büyük bir heyecanla başladı.

- Başakşehir'de ilk zili başkan Kartoğlu çaldı

İSTANBUL - Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir okullarına hasret kalan öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına büyük bir heyecanla başladı. Ahmet Kabaklı İlkokulu'ndaki törende çocukların heyecanına ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Doğrusunu söylemek gerekirse biz de, okullarımızın bu cıvıl cıvıl halini, çocuklarımızla dolu sınıfları çok ama çok özlemişiz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştu. Başakşehir'de ilk ders zili Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda düzenlenen törenle çaldı. Törene İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Deniz Bilgin, AK Parti İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, MHP İlçe Başkanı Fatih Keleşoğlu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler, Başakşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm kahramanları Başakgillerle keyifli vakit geçirdi. Folklor gösterilerinin ardından Başkan Kartoğlu, temsili zili çalarak, sınıflarda öğrencilere kitap ve fidan hediye etti.

"Okullarımızı bu halini çok özledik"

Okulların çocuklarla dolu cıvıl cıvıl halini çok özlediklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Zaman zaman belirli aralıklarla bir araya gelseniz de, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, neredeyse bir buçuk yıldır birbirlerine hasret kaldılar. Doğrusunu söylemek gerekirse biz de, okullarımızın bu cıvıl cıvıl halini, çocuklarımızla dolu sınıfları çok ama çok özlemişiz. Tabii ki sevinçliyiz, mutluyuz. Ancak unutmayalım ki, koronavirüs tehlikesi hala devam ediyor. Bu nedenle tedbirlere, devam edelim. Çocuklarımızın mutluluğu, en iyi ortamlarda eğitimlerine devam edebilmeleri ve en önemlisi sağlıkları için tüm önlemler alındı, tüm hazırlıklar yapıldı. Eskilerin çok güzel bir sözü vardır; 'Tedbir bizden, takdir Rabbimden' Bir olup, birlik olup bu süreci, en kısa zamanda atlatacağız" diye konuştu.

"Biz de tüm eğitim merkezlerimizle hazırız"

Başkan Kartoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Peygamber Efendimiz, 'Çocuklarınıza bırakabileceğiniz en büyük miras, güzel eğitim ve ahlaktır.' buyuruyorlar... Ben de bir babayım ve iki evladım var. Çocuklarımızın eğitimi noktasında hepimize büyük görevler düştüğüne inanıyorum. Genç dostu Başakşehir Belediyesi olarak bizler; çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için, onların en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Teknolojiden kültür sanata, eğitimden sağlığa ve sporun tüm branşlarına kadar hayatın her alanında çocuklarımızın yanındayız. Başakşehir Living Lab, 10 bilgievimiz, millet kıraathanesi, kütüphanelerimiz, tiyatro ve müzik akademilerimiz, YouTube ve radyo akademilerimiz, BASE Espor Merkezimiz ile çocuklarımızın hayatına kalıcı değerler kazandırıyoruz. Bu noktada çocuklarımız ve gençlerimizin son derece başarılı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Onlara duyduğumuz güveni boşa çıkarmıyorlar elhamdülillah Başkan amcaları olarak, çocuklarımızın hepsine inanıyor ve güveniyorum."

Kaymakam Uğur Turan, okulların yüz yüze açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken Kovid-19 tedbirlerine riayet edilmesini ve aşıların tamamlanması vurgusunu yaptı.

Başakşehir'de ilk zili başkan Kartoğlu çaldı
Başakşehir'de ilk zili başkan Kartoğlu çaldı
Başakşehir'de ilk zili başkan Kartoğlu çaldı
Başakşehir'de ilk zili başkan Kartoğlu çaldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başakşehir'de ilk zili başkan Kartoğlu çaldı - Son Dakika


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