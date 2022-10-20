Başakşehir'de imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı

20.10.2022 13:44

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Başakşehir İmam Hatip Mensupları ve Mezunları Derneği (BİHADER) tarafından İmam Hatip Okullarının 71. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında program düzenlendi.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Başakşehir İmam Hatip Mensupları ve Mezunları Derneği (BİHADER) tarafından İmam Hatip Okullarının 71. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında program düzenlendi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde yapılan programa, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, imam hatip okullarında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ahmet Coşkun, ilk temelleri 1913'te atılan imam hatip okullarının 1951'de özgün bir model olarak eğitim sistemine girdiğini söyledi.

İmam hatip okullarının kurulduğu günden itibaren milletin teveccühünü kazandığını dile getiren Coşkun, "İmam hatip okulları, velilerin, çocuklarının üretmesi, dini ve ahlaki eğitim alması için başvurdukları birer ocaktır. Bu okulların müfredatı, Kur'an'ın, hadisin, fıkhın ve kelamın yanına matematiği, fiziği, edebiyatı ve tarihi yerleştirerek bütüncül bir bilgi anlayışını kapsamaktadır. Bu husus imam hatip okullarını günümüzde hatta dünyada özgün eğitim modellerinden biri haline getirmiştir." dedi.

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, imam hatip okullarında emek veren öğretmen ve yöneticilere teşekkür etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise eskiden imam hatip denilince sadece imam yetiştiren, imamla ilgili olan bir okulun algılandığını ancak bunun kırıldığını kaydetti.

Programda, daha sonra imam hatip okullarının kuruluş serüvenini konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA
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