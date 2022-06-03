Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

03.06.2022 12:06

Başakşehir'de inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında oluşan göçük altında kalan bir işçi, hayatını kaybetti.

Başakşehir'de inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında oluşan göçük altında kalan bir işçi, hayatını kaybetti.

Kayabaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu.

Alanda görevli 1 işçi göçük altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Vefat eden işçinin cesedi, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gazeteciler darbedildi

Bu arada, olay yerinde haber çalışması yapan AA ve diğer medya organlarının muhabirleri, göçüğün yaşandığı inşaatta çalışan işçilerin saldırısına uğradı.

Darbedilen ve telefonları kırılan gazeteciler, hastaneye gidip, darp raporu alarak saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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