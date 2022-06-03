Bu arada, olay yerinde haber çalışması yapan AA ve diğer medya organlarının muhabirleri, göçüğün yaşandığı inşaatta çalışan işçilerin saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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