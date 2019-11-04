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Son Dakika Spor Başakşehir'de İrfan Can Kahveci depremi!

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci depremi!

7 saat önce

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

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Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.


Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Can'ın Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.


İrfan Can'ın yapılan tetkiklerinde sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedildi. Tedavisine başlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sahaya dönüş süresinin en az 2 hafta olarak belirlendiği aktarıldı.


İrfan Can Kahveci, Başakşehir'in Wolfsberger ve MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak. Yıldız futbolcunun durumu, Galatasaray karşılaşması öncesinde netlik kazanacak.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım'da da Andorra ile oynayacağı karşılaşmalarda İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı dolayısıyla forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:11 
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