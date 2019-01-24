Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de İş Yeri Yangını

Başakşehir'de İş Yeri Yangını

18 dakika önce

BAŞAKŞEHİR, İkitelli Keresteciler Sitesi'nde bulunan mobilya üretim atölyesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de İş Yeri Yangını, System.String[]
BAŞAKŞEHİR, İkitelli Keresteciler Sitesi'nde bulunan mobilya üretim atölyesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içinde bulunan iş yerinden dumanların çıktığını gören güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. 

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:25 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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