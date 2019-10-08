Başakşehir'de iş yeri yangını
35 dakika önce
Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:40 Kaynak: AA
Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, sitenin E Blok'unda bulunan plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan bir iş yerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.
6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı Muhalefetten Trump'ın Türkiye tehdidine tepki: Türkiye tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir Milli Savunma Bakanlığı: TSK, mücadeleye hazırdır Trump'ın "Suriye'de taraf tutmuyorum" dediği saatlerde ABD, YPG/PKK'ya lojistik malzeme gönderdi