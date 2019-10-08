Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de iş yeri yangını
Son Dakika Güncel Başakşehir'de iş yeri yangını

Başakşehir'de iş yeri yangını

30 dakika önce

Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sitenin E Blok'unda bulunan plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan bir iş yerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.

Başakşehir'de iş yeri yangını

Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:45 Kaynak: AA
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