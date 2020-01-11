Başakşehir'de iş yeri yangını - Son Dakika

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir tekstil firmasının 4 ve 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerini boşaltan çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Polis ekipleri tedbir amaçlı Yaşar Doğu Caddesi'ni trafik akışına kapattı.

Bu arada yangına müdahale etmek için olay yerine giden bir itfaiye aracı da İSTOÇ Çevre Yolu'nda kaza yaparak devrildi. İtfaiye personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında büyük çapta hasar meydana geldi.