Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de İş Yerinde Yangın

Başakşehir'de İş Yerinde Yangın

54 dakika önce

Başakşehir'de, Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü, yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Başakşehir'de, Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü, yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İkitelli'de Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir marangoz atölyesinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler iş yerindeki malzemelere sıçradı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Başakşehir, Güncel
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