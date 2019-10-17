Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

1 saat önce

İstanbul DHABaşakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandıKaza saat 08.15'te meydana geldi.

BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1), System.String[]

İstanbul DHA

Başakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı

Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olay yeri

-Yaralılar


Başakşehir, İstanbul, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış
Tuğçe Kazaz'dan dergiye kapak olan Dilek İmamoğlu'na eleştiri: Askerlerimiz dergiye poz verin diye mi operasyonda Başakşehir'de feci kaza! Servis trafoya çarptı Beklenen İstanbul depreminin minimum maliyeti 40 milyar dolar olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:18:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]