BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)
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İstanbul DHABaşakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandıKaza saat 08.15'te meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:11 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Başakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı
Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi
servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralılar
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