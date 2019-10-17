Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

53 dakika önce

İstanbul DHABaşakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandıKaza saat 08.15'te meydana geldi.

BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI (1), System.String[]

İstanbul DHA

Başakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı

Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralılar


Başakşehir, İstanbul, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:11 Kaynak: DHA
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