Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı (1)
Son Dakika Güncel Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı (1)

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı (1)

49 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de işçi servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandıKaza saat 08.15'te meydana geldi.

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı (1), System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de işçi servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı

Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


- İstanbul
İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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