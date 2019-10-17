Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı (1)
49 dakika önce
BAŞAKŞEHİR'de işçi servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandıKaza saat 08.15'te meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de işçi servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı
Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- İstanbul
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu