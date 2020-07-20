Başakşehir'de istikrarın sonu şampiyonluk oldu - Son Dakika

Başakşehir'de istikrarın sonu şampiyonluk oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve o günden itibaren her sezon istikrarlı şekilde üzerine koyarak devam eden turuncu-lacivertliler, ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve o günden itibaren her sezon istikrarlı şekilde üzerine koyarak devam eden turuncu-lacivertliler, ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

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1991-1992 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla TFF 3. Lig 8. Grup'ta mücadele etmeye başlayan, 2007-2008 sezonunda Süper Lig'e kadar yükselme başarısı gösteren takım, 2014'te ismini İstanbul Başakşehir olarak değiştirdi ve 2014-2015 sezonundan itibaren tekrar Süper Lig'de mücadele etmeye başladı.


İlk senesinde 4.'lük


İstanbul Başakşehir olarak 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e 'merhaba' diyen turuncu-lacivertli takım, ligdeki ilk senesinde belki de kimsenin beklemediği bir başarıya imza attı. Sezon başında istediği performansı gösteremeyen ancak her maç üzerine koyarak devam eden Başakşehir, o yılı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından 4. sırada tamamlayarak adından söz ettirdi.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2015-2016'da da istikrarlı bir görüntü çizerek üst sıralardan hiç kopmadı ve geçmiş sezonda olduğu gibi yine 59 puan toplayarak 4. sırada ligi bitirdi.


2016-2017'de şampiyonluk yarışı başladı


Başakşehir, geride kalan iki sezonun da verdiği tecrübeyle 2016-2017 sezonu itibariyle şampiyonluk yarışında güç şekilde var olmaya başladı. Henüz ligin 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan İstanbul ekibi, tam 17. haftaya kadar lider kalıp adeta lige ambargo koydu. 18. haftada birinciliği Beşiktaş'a kaybederek ikinci sıraya gerileyen Başakşehir, ligin sonuna kadar yerini korudu ve 73 puanla siyah-beyazlıların arkasından ikinci oldu.


Turuncu-lacivertliler, bu sezon üç büyüklerle oynadığı maçlardan topladığı 13 puanla da dikkat çekmişti. Başakşehir, söz konusu dönemde Galatasaray'ı deplasmanda 2-1, sahasında da 4-0 yenmişti. Fenerbahçe'yi evinde 1-0 mağlup eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri Kadıköy'de ise rakibine 1-0 mağlup oldu. İstanbul Başakşehir, Beşikta ile ise deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında siyah-beyazlıları 3-1'lik skorla geçti.


Başakşehir, ayrıca o sezon 63 gol atarak şu ana kadar en gollü sezonunu yaşamıştı.


2017-2018'de averajla 3.


Geride kalan sezonda yakalanılan başarının verdiği moral ve motivasyonla 2017-2018 sezonuna giriş yapan Başakşehir, bu dönem de lig sonuna kadar yarışın içinde olmayı başardı. 10. ve 13. haftalar arasında ikincilikte bulunan turuncu-lacivertliler, 16. haftada ise ilk sıraya yükselmeyi başardı. 22. haftaya kadar liderliği bırakmayan Başakşehir'den zirve koltuğunu 23. haftada Galatasaray devraldı. Belli haftalarda yine birinciliğe yükselse de turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'i 72 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde kalarak 3. sırada tamamladı.


Avcı'nın öğrencileri, sezona Galatasaray karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetle damga vurmuştu.


Son 4 haftada giden şampiyonluk


Başakşehir, şampiyonluğa en fazla yaklaştığı sezonu ise 2018-2019'da yaşadı. 10. haftadan, 30. haftaya kadar yani tam 20 hafta boyunca zirvede bulunan turuncu-lacivertli ekip, şampiyonluğu son 4 haftada Galatasaray'a kaptırdı. Ligin sonunda büyük bir hüzün yaşayan Başakşehir, 67 puanla sarı-kırmızılılar iki puan gerisinde kaldı.


İstanbul Başakşehir, bu sezona da savunma hattındaki başarısıyla damga vurdu. Özellikle ligin ilk yarısını kalesinde sadece 6 gol görerek kapatan turuncu-lacivertliler, Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında kendine yer buldu. 34 hafta sonunda ise 22 golle ligin en az gol yiyen takımı unvanının sahibi Başakşehir oldu.


'Yeni vizyon, aynı hedef' sloganıyla şampiyonluk geldi


İstanbul temsilcisi, 2019-2020 sezonuna ise köklü değişikliklerle başladı. Uzun yıllar takımın başında bulunan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve 'Yeni vizyon, aynı hedef' sloganıyla yola çıkan Başakşehir, lige istediği gibi başlayamamış ve Avrupa da dahil olmak üzere 7 resmi maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilmişti.


Şampiyonlar Ligi eleme maçında Olimpiakos engelini aşamayan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalan turuncu-lacivertlilerde haftalar ilerledikçe hem takım oturmaya başladı hem de galibiyetler geldi. Süper Ligi'n ilk devresini 26 puanla 4. sırada bitiren Başakşehir, bu sezon ilk kez zirveye çıkmanın tadını ise 28. haftada aldı. O günden itibaren koltuğu bırakmayan Okan Buruk'un öğrencileri, yıllardır beklenen şampiyonluğu da camiaya kazandırmayı başardı.


Avrupa Ligi'nde de kulüp rekorlarını kıran Başakşehir, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Kopenhag'ı rövanşta elemesi halinde çeyrek finale çıkarak şampiyonluğu taçlandırmış olacak.


Son 4 sezonda en çok puanı topladı


Şampiyon Başakşehir, son yıllarda ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun asırlık çınarlarını geride bıraktı. Turuncu-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonundan bu yana ligin en fazla puan toplayan takımı oldu. Bu süre zarfında Medipol Başakşehir, şu ana kadar hanesine tam 281 puan yazdırarak zirvede yer aldı. Başakşehir'i 272 puanla Beşiktaş, 263 puanla da Galatasaray takip etti. Fenerbahçe 232 puan toplarken, bu sezonun şampiyonluk ortağı Trabzonspor ise 231 puanda kaldı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'de istikrarın sonu şampiyonluk oldu - Son Dakika Spor
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